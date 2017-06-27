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27 Haziran 2017 14:16

Lapseki ve Çardak iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu

Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu feribot seferlerinde bayram dönüşü oluşan yoğunluk sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Lapseki ve Çardak iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu

27 Haziran 2017 14:16


Asya yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla sıra halinde dizilerek Bursa-Çanakkale kara yolunda ulaşımı tek şeride düşürdü. Trafik akışındaki güvenliği sağlamak için ilçe emniyet müdürlüğü ile jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri yoğun mesai yapıyor. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’den edinilen bilgiye göre, Lapseki-Gelibolu feribot seferlerinde 4 adet arabalı vapuru zamansız olarak seferlerine aralıksız devam ediyor.



Feribot iskelelerinde özel güvenlik önlemleri


Feribot iskelelerinde görevli özel personeller tarafından araçlar özel aramadan geçiyor. Bomba şüphesine karşı tek tek aranan araçlarda şüpheli şahıslar kimlik kontrolünden geçiyor.




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