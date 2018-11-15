Lapseki Zabıta Ekipleri fiyat etiket denetimi yaptı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren market, büfe ve zincir marketlerde zabıta ekipleri tarafından fiyat, etiket ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetimler yaptı.

Lapseki'de faaliyet gösteren market, büfe ve zincir marketlerde zabıta ekipleri tarafından fiyat, etiket ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetimler yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ında katıldığı kontrollerde raflarda yer alan ürünler tek tek incelendi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tüketici yararına ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında verdiği bilgide, "Zabıta ekiplerimiz ile birlikte ilçede faaliyet gösteren marketler ve büfelerde fahiş fiyat artışlarını önlemek adına kontrollerimizi yaptık. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şuana kadar herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Vatandaşlarımızın yararına kontrollerimiz devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarına yönelik yaşanabilecek olumsuzluklara asla izin vermeyiz" dedi.