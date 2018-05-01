Lapseki’de 1 Mayıs kutlamaları

Lapseki Belediyesi bünyesinde görev yapan işçiler ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ kapsamında bir araya gelerek bayramlaştılar. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın da katıldığı programda işçilere ikram yapıldı. Başkan Yılmaz, "Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Biz de Lapseki Belediyesi olarak işçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. 1890 Yılından bu tarafa dünyada kutlanan 1 Mayıs, 1906’dan itibaren de ülkemizde kutlanmaktadır. Bu yıl da ’Emek ve Dayanışma Bayramı’ olarak kutlanacaktır. Emekçilerin Mücadele, birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayısın ülkemizde ve dünyada tüm halklara ve emekçilere barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini diliyorum . Bu vesile ile işçi ve emekçi vatandaşlarımızın bu anlamlı günlerini en güzel duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi.