Lapseki'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası Etkinlikleri

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümü dolasıyla anma programı düzenlendi.

Lapseki ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümü dolasıyla anma programı düzenlendi. 10 Kasım "Atatürk'ü Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Hükumet Konağında yer alan Atatürk büstüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı makamları adına çelenk sunumu yapıldı. İki dakikalık Saygı Duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı salonuna geçti.

CHP'den alternatif çelenk programı

CHP İlçe Başkanlığı alternatif çelenk koyma merasimi düzenledi. İlçe Başkanı Abdülkadir Özeren önderliğinde bir araya gelen teşkilat üyeleri Atatürk büstüne çelenk koyarak Saygı Duruşunda bulundu. Partililer daha sonra "Atatürk'ü Anma Haftası" etkinliklerine katıldı.