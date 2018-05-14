Lapseki’de ’14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ kutlamaları

Lapseki’de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Ziraat Odasına kurum ziyaretleri yapıldı. AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, il genel meclis üyeleri ve teşkilat üyeleriyle birlikte Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim’i makamında ziyaret etti. Hükümet olarak üreticilere yönelik yapılan desteklemelerin devam ettiğini hatırlatan Özer, ilçede yer alan tarım müdürlüğü ve ziraat odasının önemli kurumlar olduğunun altını çizdi. Tüm üreticilerin gününü tebrik eden Özer, yerel yönetimler olarak da desteklerin devam edeceği sözünü verdi. Eski ziraat odası başkanlığı yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçe nüfusunun yüzde 70’inden fazlasının tarım ve hayvancılıkla uğraştığına dikkat çekti. Yılmaz," Tüm çiftçilerimizin gününü tebrik ediyorum. Ayrıca ilçemizde yer alan üreticilerimize de bu yıl hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim ziyaretler dolayısıyla çok teşekkür ettiğini ifade ederek, " Dünya Çiftçiler günümüz hayırlı olsun. Allah ülkemizde ve ilçemizde yer alan tüm çiftçilerimize bol hasatlar ve hayırlı kazançlar getirsin" diye konuştu.