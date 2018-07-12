Lapseki’de 15 Temmuz Gecesi Türkiye Konulu Resim Sergisi açıldı

Lapseki Kaymakamlığı öncülüğünde ‘15 Temmuz Gecesi Türkiye’ konulu resim sergisi açıldı. Lapseki ilçesinde yer alan hükumet konağında gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, idari amirler, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar yer aldı. Kaymakam Şahin davetlilerle birlikte 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayların fotoğraflandığı anları tek tek inceledi. Resim sergisi gün boyunca davetlilerin ziyaretine açık tutulacak.