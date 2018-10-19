Lapseki'de 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü' kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü' dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Lapseki'de 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü' dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Muhtarlar Derneği Başkanı Seyfettin Turan önderliğinde bir araya gelen ilçe merkezi, belde ve köy muhtarları ilk olarak Lapseki Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Mehmet Sağlam tarafından ağırlanan muhtarlar daha sonra Kaymakam Tahir Şahin ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonunda bir araya geldi. 19 Ekim Muhtarlar gününü tebrik eden Kaymakam Şahin, ilçeye verilen hizmetlerden dolayı tebriklerini iletti. Muhtarlar Derneği Başkanı Seyfettin Turan Kaymakam Şahin'e çiçek takdimi yaptı. Düzenlenen çelenk koyma merasimi ile program sona erdi.