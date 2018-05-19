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19 Mayıs 2018 12:33

Lapseki’de 19 Mayıs kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı törenle kutlandı.

Lapseki’de 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs 2018 12:33


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yer alan Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından etkinlikler okul bahçesinde düzenlenen çeşitli aktivitelerle devam etti.


Törene; Lapskei Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Garnizon Komutanı Yarbay Türker Altıngöz, İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Zafer Çelik, il genel meclis üyeleri, idari amirler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.




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