Lapseki’de ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ kutlamaları

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı yayınladı. Yılmaz bu yıl 110’uncusu kutlanan basın bayramını tebrik ederek verdiği mesajda, " Mesai kavramı gözetmeksizin, günün her saatinde fedakarca çalışan basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu savunuyoruz. Lapseki’miz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilçemizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diler, 24 Temmuz Basın Bayramını tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş açıklamasında, " Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” en içten dileklerimle kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.