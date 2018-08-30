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30 Ağustos 2018 12:02

Lapseki’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ıncı yıl dönümü kutlandı.

Lapseki’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos 2018 12:02


Lapseki’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ıncı yıl dönümü kutlandı. Hükumet konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına çelenk koyuldu. Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen konuşmaların devamında Garnizon Komutanlığı bünyesinde oluşturulan manga tarafından saygı atışı yapıldı. Vekil olarak atanan Biga Kaymakamı Mustafa Can, programın devamında Garnizon Komutanı Yarbay Türker Altıngöz ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz refakatinde makamında tebrikleri kabul etti.




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