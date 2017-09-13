Lapseki’de 5. Geleneksel Kanatlı Hayvan Mezadı yapıldı

Esnaf ve Sanatkarlar Lokalinde gerçekleşen mezada, İstanbul, Trabzon, Uşak, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Afyon, Kocaeli, Manisa, İzmir olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden kanatlı hayvan severler katıldı. Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Çelik ," Derneğimizin düzenlemiş olduğu mezada Türkiye’nin çeşitli illerinden hayvan severler katıldı. Toplamda 120 adet kafesimiz mevcut ve tamamına yakını doldu. Bine yakın kanatlı hayvanın sergilendiği büyük bir mezada ev sahipliği yapıyoruz. Milli tavuk ırklarımızın görsel amaçlı hayvanları sergilenecek. Bunun yanında kanatlı hayvan satışları gerçekleşecek. Ben katılımcılara ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyerek teşekkürlerimi arz ediyorum. Lapseki mezadı Türkiye’de önemli yol kat eden büyük mezatlar arasında yerini aldı. Bu başarıda da emeği geçenlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Açık arttırma usulüyle satışa çıkarılan kanatlı hayvanlar 250 liradan 3 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor.