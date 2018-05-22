Geleneksel Ramazan Etkinlikleri’ kapsamında çocuklara yönelik program düzenlendi.

Lapseki’de ‘5. Geleneksel Ramazan Etkinlikleri’ kapsamında çocuklara yönelik program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Parkında yer alan amfi tiyatroda düzenlenen gösterilerde çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, " 5. Ramazan etkinliklerimiz kapsamında her yıl geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonumuzu bu yılda sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz programda yavrularımız doyasıya eğlendiler. Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.