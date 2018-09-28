Lapseki'de 50 bin metrekare alanda cadde ve sokaklar asfaltlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, şehir içinde 50 bin metrekare alanda yer alan sokak ve caddeler asfaltlanıyor.

Lapseki'de, şehir içinde 50 bin metrekare alanda yer alan sokak ve caddeler asfaltlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, " Dalyan Mahallesi ve Kökez mevkiinde önümüzdeki günlerde tamamlanmak üzere toplamda 50 bin metrekare alanda asfaltlama çalışmaları yapacağız. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından en çok mağdur olan bölgeler arasında Dalyan Mahallesi ve Kökez mevkisi yer alıyordu. Bu bölümlere parke taşı döşemesi yapmak uygun değildi. Çünkü bu bölgede çok tarla ve arsalar var. İnşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ağır tonajlı araçların yoğun kullanacağı yollar olması sebebiyle asfalt yapılmasına karar verdik. İnşallah birkaç gün içerisinde Kökez mevkiindeki çalışmaları tamamlayarak Dalyan Mahallesine geçiş yapacağız. Dalyan Mahallesinde de asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından çok az bir bölüm kalacak. 3 bin metrekare taş döşemesi yapılacak alan kalıyor. Bu sürecin sonunda Lapseki ilçesinde 300 Bin metrekare alanın üzerinde taş döşemesi ve 50 bin metrekare alanda da asfaltlama çalışmaları tamamlanmış olacak. Dalyan Mahallesi ve Kökez mevkisindeki asfaltlama çalışmalarının bize maliyeti 2 milyon lirayı buldu" bilgisini verdi.