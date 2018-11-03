Lapseki'de 600 ton kömür yardımı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ilçe merkezi, belde ve köylerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 600 ton kömür dağıtımı yapıldı.

Lapseki ilçesinde, ilçe merkezi, belde ve köylerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 600 ton kömür dağıtımı yapıldı. Vakıf müdürlüğünden edinilen bilgide mütevelli heyeti tarafından daha önceki çalışmalarda belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere birer ton olmak üzere toplamda 600 ton kömür yardımı gerçekleşti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri ile muhtarlar eşliğinde sürdürülen kömür dağıtımı çalışmaları 15 günlük süre içerisinde sona erdi. Yüzü gülen ihtiyaç sahibi aileler " Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.