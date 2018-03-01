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01 Mart 2018 10:43

Lapseki’de Alan Tarama Programı devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki Halk Eğitim Merkezi (HEM) ilçede yer alan belde ve köylerde alan tarama programına devam ediyor.

Lapseki’de Alan Tarama Programı devam ediyor

01 Mart 2018 10:43


Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Lapseki Halk Eğitim Merkezi belde ve köyleri kapsayan alan taramalarına devam ediyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğünden edinilen bilgide ’Hayat Boyu Öğrenme Projesi’ kapsamında okuma-yazma seferberliği için çalışmalar aralıksız devam ediyor. HEM bünyesinde görev yapan memurlar Şahinli, Dumanlı, Çamyurt, Beyçayırı, Karamusalar, Karaömerler, Eçialan, Balcılar, Yaylalar, Kızıldam, Kırcalar, Harmancık, Hacıgelen, Üçpınar ve Beybaş köylerini ziyaret ederek alan tarama çalışmalarını sürdürüyor.




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