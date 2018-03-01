Lapseki’de Alan Tarama Programı devam ediyor

Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Lapseki Halk Eğitim Merkezi belde ve köyleri kapsayan alan taramalarına devam ediyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğünden edinilen bilgide ’Hayat Boyu Öğrenme Projesi’ kapsamında okuma-yazma seferberliği için çalışmalar aralıksız devam ediyor. HEM bünyesinde görev yapan memurlar Şahinli, Dumanlı, Çamyurt, Beyçayırı, Karamusalar, Karaömerler, Eçialan, Balcılar, Yaylalar, Kızıldam, Kırcalar, Harmancık, Hacıgelen, Üçpınar ve Beybaş köylerini ziyaret ederek alan tarama çalışmalarını sürdürüyor.