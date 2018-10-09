Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından gösteri düzenlendi.

Lapseki'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından gösteri düzenlendi. Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen kutlamalara Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapsekispor Kulüp Başkanı Halil Özer, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Çarşı meydanında toplanan protokol ve sporcular sahile kadar bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüşün ardından sahilde antik tiyatroda devam eden programa Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlandı. Lapseki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Zafer Çelik İlçedeki spor faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Çelik, "Yurt genelinde her yıl Ekim ayının 2. haftası ‘Amatör spor haftası' olarak kutlanıyor. Amatör spor haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, halkımızın spora özendirilmesine ve yeni bireylerin spora kazandırılması özellikle gençlerimizde spor bilinci ve kültürü oluşturulmasıdır” dedi. Çeşitli branşlarda yer alan sporcular minder üzerinde hünerlerini sergiledi.