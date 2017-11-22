Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 23:04

Lapseki’de basın mensuplarından jandarma ve emniyete ziyaret

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde basın mensupları, ilçede göreve başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Abalı ve Emniyet Müdürü Onur Çalışkan’ı ziyaret ederek, görevlerinde başarıla diledi.

Lapseki’de basın mensuplarından jandarma ve emniyete ziyaret

22 Kasım 2017 23:04


Anadolu Ajansı Lapseki Muhabiri Ercan Özçetin, Doğan Haber Ajansı Lapseki Muhabiri Orhan Aktuğ, İhlas Haber Ajansı Lapseki Muhabiri Mustafa Uçmaz ve Gazete Lapseki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Atmaca, ilçede göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Abalı ve İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan’ı makamlarında ziyaret etti ve Lapseki’nin güvenlik, trafik ve basını ilgilendiren haber akışı konularında görüş alış verişinde bulundu.


Mardin’den gelen Jandarma Komutanı Uğur Abalı, Doğusu Batısı ülkenin her yerinde görevini yapmakla Lapseki’de yapmak arasında bir fark görmediğini, kendisi için görevin her zaman görev olduğunu belirtti. Lapsekililerin duyarlılığından dolayı teşekkür eden Abalı, coğrafi ve tabiat bakımından da çok güzel bir ilçede bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.


Emniyet Müdürü Onur Çalışkan da görüşme sırasında Lapseki’nin büyük sorunları olan bir ilçe olmadığını bildiğini, emniyet binası olarak daha geniş bir yere ihtiyaç duyulacağını, çünkü ilçenin potansiyel olarak büyümekte olduğunu belirtti.


Çalışkan, Biga’dan sonra yabancısı olmadığı bir ilçede göreve gelmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, Lapsekililerle kolay iletişim kurduğunu ve polise gösterilen saygıdan memnun olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç