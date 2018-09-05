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05 Eylül 2018 12:58

Lapseki’de ‘Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı’ Köprüsü Çalışmaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde batı kordonu ve konser alanını bağlayacak olan Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı köprüsünün çelik profilleri bağlandı.

Lapseki’de ‘Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı’ Köprüsü Çalışmaları

05 Eylül 2018 12:58


Lapseki ilçesinde batı kordonu ve konser alanını bağlayacak olan Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı köprüsünün çelik profilleri bağlandı. Batı kordonu, konser alanı ve yeni kordona yaya akışını sağlamak amacıyla inşa edilecek olan Köprüye Çanakkale Savaşları kahramanları Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı’nın isimleri verilecek. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ’’Lapseki Belediyemiz tarafından projelendirilip yapımına başlanan köprümüz Batı Kordonun Güzelyalı Caddesi boyunca sirkülasyonu sağlamak amacıyla Çınarlı Deresi üzerinde yapılacak olup 4 metre genişliğinde ve 20 metre boyunca olacaktır. Asma köprü olarak tasarlanan 5 metre yüksekliğinde ki kulelerinde köprüye adını verecek hikayenin simgesi 1 mecit yerleştirilecektir. Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı’nın Çanakkale Sargı Yerinde yaşanmış hikayesini yansıtan köprü gece aydınlatmasıyla her geçişte hissettirecektir” dedi.




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