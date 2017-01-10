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10 Ocak 2017 17:27

Lapseki’de çalışan gazeteciler günü kutlaması

Lapseki’de çalışan gazeteciler günü kutlaması

10 Ocak 2017 17:27

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla program düzenlendi.
Lapseki Belediye Sahil Sosyal Tesislerinde yerel ve ulusal gazete temsilcileri kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinliğe, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri de katıldı. Yılmaz gazetecilere verdiği bilgide ilçede devam eden çalışmaları anlattı. 2017 yılının Lapseki’nin yatırım yılı olacağını değerlendiren Yılmaz "Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsünün temeli, kültür merkezinin temeli, hastanemizin açılışı bu yılda olacak. Lapseki 2017 yılında projeler ve yatırımlarla ihya olacak" dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer yapılacak projeler hakkında bilgiler aktardı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alan Genç Liderler Topluluğu tarafından basın mensupları ziyaret edildi. Ak Parti ilçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri basın mensuplarını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.



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