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Lapseki'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kutlamaları kapsamında ilçede görev yapan din adamları kahvaltı programında bir araya geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kutlamaları kapsamında ilçede görev yapan din adamları kahvaltı programında bir araya geldi.


Lapseki ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kutlamaları kapsamında ilçede görev yapan din adamları kahvaltı programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından organize edilen etkinlik sahil sosyal tesislerinde gerçekleşti. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program haftanın anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarla son buldu. İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a daveti için teşekkür etti. Sezgin 2018 yılındaki haftanın ana temasının " Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olarak belirlendiğini hatırlattı.

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