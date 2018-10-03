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Lapseki'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle Sahil Sosyal Tesislerinde sinevizyon gösterimi yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle Sahil Sosyal Tesislerinde sinevizyon gösterimi yapıldı.


Lapseki ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle Sahil Sosyal Tesislerinde sinevizyon gösterimi yapıldı. Bir dakikalık Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin tarafından açılış konuşması gerçekleşti. Sinevizyon gösteriminin de yer aldığı etkinlikte davetli olarak katılan Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu, "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" konulu konferans verdi.

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