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Lapseki'de Çavuş ve Güreci Göletleri İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

DSİ.

25. Bölge Müdürü Doğan Kahraman, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden Çavuş ve Güreci Göletlerini yerinde inceledi.


25. Bölge Müdürü Doğan Kahraman, Lapseki'de inşaat çalışmaları devam eden Çavuş ve Güreci Göletlerini yerinde inceledi. Yapımı devam eden göletler hakkında bilgi aktaran Kahraman, "Güreci göletinde gövde sıyırma kazıları tamamlanmış olup, enjeksiyon imalatlarında %50 ilerleme sağlanmıştır. Gölette depolanacak 600.000 m3 su ile 910 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak ve yıllık 1.649.330 TL net gelir artışı beklenmektedir. Çavuş göletindeki son durum ise gövde sıyırma kazıları ile derivasyon kondüvi kazıları tamamlanmış olup, enjeksiyon imalatlarında sona gelinmiştir. Derivasyon kondüvi betonarme imalatlarına devam edilmektedir. Fiziki gerçekleşme %8 mertebesindedir. Gölette depolanacak 490.000 m3 su ile, 920 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak ve yıllık 1.287.080 TL net gelir artışı sağlanacaktır" dedi.

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