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Lapseki'de Cumhuriyet Bayramının 95. Yıl Dönümü Kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kapsamında kutlama programı gerçekleşti.


Lapseki' de ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kapsamında kutlama programı gerçekleşti. Lapseki Kaymakamlığı Risk Yönetim Merkezinde, Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde tebrik kabul töreni düzenlendi. Lapseki çarşı meydanında devam eden kutlamalar, Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Türker Altıngöz, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti. 25 Eylül İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri tarafından "İzindeyiz Yüce Atam" isimli gösteri sergilendi. Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Bayrak grubu, flama grubu, spor kulüpleri, öğrenciler, kamu yararına çalışan dernek ve mesleki kuruluşlarınca tören geçişinin gerçekleştirmesiyle etkinlik sona erdi.

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