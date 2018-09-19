Lapseki'de Gaziler Günü Kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" kutlamaları için çelenk merasimi düzenlendi.

Lapseki ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" kutlamaları için çelenk merasimi düzenlendi. Lapseki Hükumet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk Büstüne kaymakamlık, belediye başkanlığı ve garnizon komutanlığı adına çelenk bırakıldı. Bir dakikalık Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program ilçede ikamet eden şehit ve gazi ailelerine yapılan ziyaretlerle devam etti. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz şehit ve gazi yakınları onuruna verilen kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.