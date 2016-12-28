Lapseki’de genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat toplantı salonunda, genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Lapseki’de AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat toplantı salonunda, genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Yılmaz teşkilat mensuplarına ’’Lapseki’mizi her birlikte inşa edeceğiz, hep birlikte güzel günlere taşıyacağız’’ diye hitap ederek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada ise,"AK Parti İlçe Teşkilatımız, Kadın Kolları Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolları, İl Genel Meclis Üyelerimizin katılımı ile belediyemizin çalışmaları hakkında istişarelerde ve bilgilendirmeler de bulunduk. Lapseki’mizi hep birlikte güzel günlere taşıyacağız" denildi.