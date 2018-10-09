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Lapseki'de Güvenlik Toplantısı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda güvenlik toplantısı yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda güvenlik toplantısı yapıldı.


Lapseki'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda güvenlik toplantısı yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde gerçekleşen oturumda çocukların kötü alışkanlıklardan korunması, internet bağımlılığı, kafe ve oyun salonlarında sağlıklı İnternet erişimi sağlanması adına gerekli tedbirlerin alınması, okul saatlerinde öğrencilerin oyun salonları ve kafelerden uzak tutularak, girişlerin yasaklanması uygulamaları yer aldı. Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belde Belediye Başkanı Sami Yavaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Türken Altıngöz, Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür, Cumhuriyet Savcıları, ilçe emniyet müdürlüğü personeli ve esnaflar katıldı.

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