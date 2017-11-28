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28 Kasım 2017 11:10

Lapseki’de Güvercin Severler Derneği mezadı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Güvercin Severler Derneği tarafından 250 kanatlı hayvanın katılımıyla mezat yapıldı.

Lapseki’de Güvercin Severler Derneği mezadı yapıldı

28 Kasım 2017 11:10


Bir kıraathanede gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dernek Başkanı Mehmet Avcı vatandaşların giderek derneğe daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Üyeler tarafından yetiştirilen yüzlerce kuşun hayvan severler tarafından yakından incelendiğine değinen Avcı, amaçlarının sadece hayvan sevgisini aşılamak olduğunu belirtti. Başkan Avcı, "İnsanlarımız burada huzur buluyor. Kuş yetiştiricileri farklı türlerde hayvanları beslemekten büyük keyif alıyorlar. Onlar bizim yaşam kaynağımız. Vaktimizi onlara ayırarak deşarj oluyoruz" şeklinde konuştu.




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