Lapseki’de Güvercin Severler Derneği mezadı yapıldı

Bir kıraathanede gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dernek Başkanı Mehmet Avcı vatandaşların giderek derneğe daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Üyeler tarafından yetiştirilen yüzlerce kuşun hayvan severler tarafından yakından incelendiğine değinen Avcı, amaçlarının sadece hayvan sevgisini aşılamak olduğunu belirtti. Başkan Avcı, "İnsanlarımız burada huzur buluyor. Kuş yetiştiricileri farklı türlerde hayvanları beslemekten büyük keyif alıyorlar. Onlar bizim yaşam kaynağımız. Vaktimizi onlara ayırarak deşarj oluyoruz" şeklinde konuştu.