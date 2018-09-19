Lapseki'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Halk Eğitim Merkezi tarafından ‘Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti.

Lapseki Halk Eğitim Merkezi tarafından ‘Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz önderliğinde gerçekleşen oturuma İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Tarkan Kanra, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür, oda başkanları ve idari amirler yer aldı. Toplantıda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılması planlanan kurslar ve seminerlerde kullanılacak kurs yerlerinde görev alacak öğreticilerin belirlenmesi için belediye, okul ve kurum müdürlükleri, belde belediyeleri, dernekler, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.