Lapseki’de Hayvan Hakları Koruma Kanununa destek

Lapseki ve Çardak Hayvanseverler Derneği Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilen Hayvan Hakları Koruma Kanununun Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması için imza kampanyası düzenledi. Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleşen oturumda sokak hayvanlarının korunması adına basın açıklaması gerçekleşti. Toplantı sonrası değerlendirme yapan Lapseki ve Çardak Hayvanseverler Derneği Başkanı Hüveyda Gül," 2004 yılında bazı eksikliklerle beraber sahipsiz hayvan nüfusunun kontrol altına alınması için çıkarılan hayvan hakları koruma kanunu kapsamında yerel yönetimlere ve Orman Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda kurumlara görevler verildi. Bu kanun içeriğinde kontrolsüz üremenin önüne geçmek adına kısırlaştırma, her türlü işkence ve eziyetten uzak tutulması gibi hükümler yer alıyor. Biz hayvanseverler olarak tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz bu basın açıklamasıyla bundan sonraki süreçte belediye uygulamaları ve genel şiddetin durdurulmasını sağlamak adına gündemde olan yasa tasarısının STK, meslek odaları ve gönüllülerin katılımları ile görüşüldükten sonra kanunlaşarak TCK kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi.

Lapseki MHP ilçe Başkanı Hüseyin Doğan, MHP Çanakkale Milletvekili Adayı Aliye Ertopçu, İYİ Parti Lapseki İlçe Başkanı Yakup Uzun bildirgeye imza atarak, hayvanseverlere destek oldu. Vatandaşlar sokak hayvanları ile katılarak seslerini duyurmaya çalıştı.