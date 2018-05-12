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12 Mayıs 2018 13:05

Lapseki’de İskele Camii’nin temeli atıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde İskele Camii temel atma töreni yapıldı.

Lapseki’de İskele Camii’nin temeli atıldı

12 Mayıs 2018 13:05


Lapseki Batı Kordonda düzenlenen temel atma törenine; Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, Umurbey Belde Belediye Başkanı Sami Yavaş, idari amirler, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İskele Mescidinin yıkılmasıyla boşalan alana Esenyurt Belediye Başkanlığının katkılarıyla yeni cami inşa edilecek. Törende bir konuşma yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “ İlçemize hem hükumet hem de yerel yönetimler olarak yatırımlar devam ediyor. Sizlere daha yaşanabilir bir Lapseki’yi hazırlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son iki yılda sıkıntılar yaşadık. Fakat Allah’a şükürler olsun alt yapıyı ve üst yapı tamamlandıktan sonra daha farklı projelerle karşınızda olacağız" dedi.


Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökçe tarafından yapılan duaların ardından temel atma töreni gerçekleşti.




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