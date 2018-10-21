Lapseki'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı göreve başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz göreve başladı.

Lapseki Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz göreve başladı. Hastane Müdürlüğünden verilen bilgide, Op. Dr. Nazlı Korkmaz Lapseki Devlet Hastanesinde poliklinik hizmeti vermeye başladı. Evli ve 3 çocuk annesi olan Dr. Korkmaz Yüksek öğrenimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak, ihtisasını İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yaptı. Lapseki'yi çok beğendiğini ifade eden Op.Dr. Nazlı Korkmaz, “İnşallah hastanemizde sağlıklı bebekler dünyaya getireceğiz” dedi.