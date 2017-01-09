Lapseki’de kar temizleme çalışmaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri tarafından 24 saat boyunca kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri tarafından 24 saat boyunca kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçede devam eden çalışmalar hakkında verdiği bilgide, “Belediye ekiplerimiz yoğun kar yağışının ardından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına çalışmalarını 7/24 esasına göre belirleyerek çalışmalarını sürdürüyorlar. İlçemizde bulunan tüm okullarımızın bahçeleri, cami önleri, hastane bahçemiz kardan temizlenmiştir. Kar yağışı nedeniyle mağdur durumda kalan vatandaşlarımız bizlere her zaman ulaşabilir" dedi. Belediye ekipleri ayrıca yoğun olarak kullanılan iskele meydanında buzlanma tehlikesine karşı gece saatlerinde aralıksız tuzlama çalışmaları yürüttü.