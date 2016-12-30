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30 Aralık 2016 21:39

Lapseki’de kar yağışı altında şehitler için yürüdüler

Lapseki’de kar yağışı altında şehitler için yürüdüler

30 Aralık 2016 21:39

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yüzlerce vatandaş yoğun kar yağışı altında ellerinde Türk bayraklarıyla şehitler için yürüdü.
Akşam namazına müteakip Gazi Süleyman Paşa camisinde okunan mevlid-i şerif programıyla başlayan etkinlikte kılınan namaz sonrasında dualar edildi. 15 Temmuz Şehitler Meydanında toplanan yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yoğun kar yağışına aldırış etmeden yürüyüşe katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri önderliğinde devam eden yürüyüş kordon boyunda son buldu. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz toplanan kalabalığa hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında " Bu gece yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen bu yürüyüşe katılmanız çok anlamlı oldu. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. İlçemizde yer alan şehit ailelerine yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Ayrıca Suriye’nin Halep kentinde yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası yakın bir süre içerisinde başlayacak ve yardımlar toplandıktan sonra düzenlenen programla tırlarla yollanacak. Ben katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Program sonunda toplanan kalabalık sessizce dağıldı.



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