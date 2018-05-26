Lapseki’de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin önderliğinde öğretmen evinde gerçekleşen oturumda ek bütçenin görüşülmesi, 2017 yılı faaliyet raporları ile gelir-gider kesin hesaplarının görüşülmesi, plan ve bütçe komisyonu, birlik encümeni, birlik ihale komisyonlarına üye seçimleri gündemde yer aldı.
İl Genel Meclis Üyelerinden Tayfun Sevim, Hasan Engin, Yeniceköy Muhtarı Ali Balta, Eçialan köy Muhtarı Mehdi Arıcı yeniden birlik ihale komisyonunda yer aldı. Toplantının ardından ilçe, belde ve köy muhtarları iftar programında bir araya geldi.