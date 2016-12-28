Lapseki’de Liman Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Dalyan mevkisine inşa edilecek olan yat limanı projesi için projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Lapseki’de Dalyan mevkisine inşa edilecek olan yat limanı projesi için projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Halil Ergün ve Balıkçılar Derneği Başkanı Fatih Gündoğdu önderliğinde yapılan toplantıda balıkçı barınağında devam eden faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yat limanının bölgedeki turizme büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Yılmaz, “Kuşadası’ndan İstanbul’a kadar çekek yerleriyle, sosyal tesisleriyle, sahil tesisleriyle bir yat limanı yok. buradaki yat limanı sahil sosyal tesisleri, spor alanları, lokantaları ve konaklama yerleriyle bir ilk olacaktır" dedi.