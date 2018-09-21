Lapseki'de Muhtarlar Derneğinden imar barışı çalışması

Çanakkale'nin Lapseki Muhtarlar Derneği tüm ilçe, belde ve köy muhtarlarına yönelik "İmar Barışı" bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

Lapseki Muhtarlar Derneği tüm ilçe, belde ve köy muhtarlarına yönelik "İmar Barışı" bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Dernek odasında gerçekleşen çalışmayla özellikle orman arazileri konusundaki karışıklıklara açıklık getirmek maksadıyla bir araya gelindi.

Bazı muhtarların orman arazilerini işaret etmesi üzerine açıklama yapan Peyzaj Mimarı Elvan Zenci, kanunun ilgili maddesini okuyarak yaptığı değerlendirmede, nerelerde İmar Barışı için başvurulamayacağına dair bilgi olduğuna, ama yasada yasaklanan alanlar içinde Orman arazilerinin bulunmadığına dikkat çekti. "Yasaya göre ortada bir karar var. Orman müdürlüğünün karşı durmak gibi bir yetkisi görünmüyor” diye sözlerini sürdüren Elvan Zenci, ceza keseceğini ve mahkemeye vermekten bahsettiklerini söyleyen ormancıları işaret ederek verdiği cevapta, “Orman kendi yerini vermek istemeyebilir. O sebeple de öyle davranabilir. Ancak çıkan yasada orman işletmesinin iddiasını güçlendirecek bir ifade yoktur. Mahkemeye verebilir, ama sonuç alamaz. Belki de mahkemeye de vermez. Çünkü bu tür belirsizlik konusunda, sonunda mağduriyeti gidermek bakımından vatandaşın lehine çıkan yasanın doğru anlaşılacak şekilde yeniden açıklanacağını ve orman işletmesinin iddiasının tersine bir karar çıkacağını düşünüyoruz. İmar Barışından maksat ya da hedeflenen amaca uygun olmayan bir orman işletmesi iddiası görülüyor. Düzeltileceğini sanıyorum. Karışıklık konusunda başvurular var. Size tavsiyemiz şudur ki; İmar Barışı kapsamında başvurularınızı yapmaya çekinmeyin” dedi. Başvuruların nasıl yapılacağına da değinen Zenci, hazine arazisinin tapusunu alacak hakkı olanlar ve tapulu yerleri olanlar hakkında da ayrı ayrı açıklamalar yaparak sözlerini tamamladı. Muhtarlar Derneği Başkanı Seyfettin Turan da yaptığı açıklamada, “Toplumsal barış açısından devletin yaptığı düzenlemeleri köylülerimize anlatacak ilk ağız muhtarlarımız olduğu için, gerek devlet yetkililerinden gerekse de bu işi yapan özel kuruluşlardan bilgi alınarak, vatandaşlarımızın yararlanması ve fırsatı kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. Yapılan bu etkinlik de vatandaşımızın bilgi sahibi olmasına dönük bir çalışmaydı. Katılan muhtarlara ve bilgilendirenlere teşekkür ederim” dedi.