Lapseki’de öğrencilerle spor söyleşisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda ‘Hayatımız Spor’ adlı söyleş programı düzenlendi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı programa; Lapsekispor Kulüp Başkanı Halil Özer, Antrenör Erdinç Bakır, Judo Antrenörü Gökay Yıldız ve Lapseki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ertan Günal konuşmacı olarak davet edildi. Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Engin Gür yaptığı açılış konuşmasında bu tür aktivitelerin gençleri spora teşvik amacı taşıdığını söyleyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Yapılan sunumun ardından öğrencilere yönelik açıklamalarda bulunan Ak Parti Lapseki İlçe Başkanı ve Lapsekispor Kulübü Başkanı Halil Özer talepleri dinleyerek sportif aktivitelere destek vereceklerini ve gençlerden de aynı desteği beklediklerini söyledi.