Lapseki’de okuryazarlık seferberliği kapsamında yaşları 40 ila 70 arasında değişen 62 kursiyer başarı belgelerini teslim aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz verdiği bilgide Cumhurbaşkanlığı talimatı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta ‘Sende Oku, Sende Yaz’ sloganıyla başlatılan çalışmalarda Lapseki Halk Eğitim Merkezince ilçe merkezi, beldeler, 40 köy ve 2 obada yapılan taramalarda 168 vatandaşın okumaz-yazmaz olduğunu tespit ettiklerini aktardı. 127 vatandaşın ikna edilerek kurslara katılımlarının sağlandığını ifade eden Yılmaz, eğitimlerin sonunda 62 kursiyerin başarı belgesi almaya hak kazandığını açıkladı. Toplamda 25 kurs açılarak 16’sı ilçe merkezi olmak üzere, 6 köy ve bir beldede çalışmalar yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin," Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendi Emine Erdoğan’a ülke genelinde başlattıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Okuryazarlık seferberliğine katılan tüm kursiyerlerimize ve emeği geçen kişi ve kurumlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Lapseki Öğretmen evinde düzenlenen iftar programının ardından başarılı kursiyerlere belgeleri teslim edildi. Davete katılanlar arasında Kaymakam Tahir Şahin, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, idari amirler, kursiyerler ve aileleri yer aldı.