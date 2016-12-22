Lapseki’de paramedikler günü kutlandı

Lapseki Devlet Hastanesi Yöneticileri 22 Aralık Paramedikler Günü münasebetiyle kutlama programı düzenledi.

Lapseki Devlet Hastanesi Yöneticileri 22 Aralık Paramedikler Günü münasebetiyle kutlama programı düzenledi. Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bekir Şahin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Tatlı ve Acil Servis Sorumlu Hekimi Dr. Levet Seyhan 22 Aralık Paramedikler günü sebebiyle 112 Acil Servis Noktasına ziyarette bulundu. Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bekir Şahin “Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük bir özveri ile hizmet üreten Paramedik arkadaşlarımızın 22 Aralık Paramedikler Günü kutlarım” dedi.