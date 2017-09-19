Lapseki’de polisler okullarda güvenlik ve asayiş bilgilendirmesi yaptı

T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen talimatla ilçede görev yapan polis memurları okullarda velilere ve öğrencilere önerilerde bulundu. Anne ve babalara tavsiyeler başlıklı broşür dağıtan emniyet mensupları şüphelenilen durumlarda "155 Polis İmdat" hattının aranması gerektiğini hatırlattı. Velilere verilen bilgiler arasında çocuklara ev adresi ve cep telefonu numarasının sık sık hatırlatılması, tehlike anında çocukların bağırarak yardım istemesi, arkadaş ortamının takip edilmesi ve aileleri hakkında bilgi sahibi olunması, yabancı kişilerin aracına binmemesi ve kişisel kimlik verilerin paylaşılmaması gibi konu başlıkları yer aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgide çalışmaların kapsamlı olarak devam edeceği belirterek huzur ve asayiş için ekiplerin aralıksız mücadele edeceği mesajı verildi.