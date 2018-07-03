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03 Temmuz 2018 15:29

Lapseki’de yumurtadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yumurtadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyor.

Lapseki’de yumurtadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyor

03 Temmuz 2018 15:29


Lapseki’de yumurtadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyor. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Bağlar Yolu Sokakta yer alan elektrik direklerini mesken tutan dişi leylekler her sene kuluçkaya yatıyor. Mahallenin enerji ihtiyacını sağlayan elektrik direklerinin tepesinde yaşam alanı oluşturan leylekler, kış aylarına kadar doğal yuvalarında konaklıyor. Direkler üzerinde anneleri tarafından beslenerek büyüyen leylek yavruları kanat çırparak uçmaya hazırlık yapıyor. Vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenen leylek yavrularının her sene düzenli olarak ilçede yumurtladıkları belirtildi. Mahalle sakinleri her sene leyleklerin geldiğini belirterek, "Geçen sene 3 yavru vardı. Bu sene 2 tane yavru oldu. Her sene onları bekliyoruz" dedi. İlçeden geçen Çınarlı dere içerisinden beslenen leylekler yavrularını gün boyunca besleyerek uçuşa hazırlıyor.




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