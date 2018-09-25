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Lapseki'nin Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü Kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.


Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı. Lapseki Hükumet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne kaymakamlık, belediye başkanlığı ve garnizon komutanlığı adına çelenk sunumu yapıldı. İlçe şehitliğinde devam eden programda bir dakikalık Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Binbaşı Türken Altıngöz, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçe şehitliğine buket bıraktı. Tören mangası tarafından saygı atışı yapılarak görevli din adamlarınca dualar edildi. Lapseki Çarşı Meydanında sona eren kutlamalarda günün anlam ve önemine binaen konuşmalar ve halk oyunu gösterileri yer aldı.

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