Lapsekispor A takımı antrenörlüğüne Deniz Ünver getirildi

Kulüp binasında düzenlenen ve Genel sekreter Cuma Doğan’ın da katıldığı imza töreninde konuşan Lapseki spor Kulüp Başkanı Halil Özer “Yaklaşık 10 gün kadar önce teknik direktörümüz Arif Erdinç Bakır’ın A Takımdan görevden ayrıldığını söylemiştik. Yöneticilerimiz ve Onursal Başkanımız Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile görüşmemizin sonrasında ve bu doğrultuda Erdinç hocayı alt yaş gruplarının başına getirdik. Yine A Takımımızın kaptanı Arkın Kamaşık’ı da yardımcısı yaptık. Biz alt yaşlara çok önem veriyoruz. Yaklaşık çeşitli yaşlarda 80 sporcumuz var. Alt yaşı ayrı bir bölüm olarak görüyoruz. Bu dakikadan sonra alt yaşlara daha da önem vererek yeni sporcular yetiştireceğiz. Lapseki spor’un adını her yaşta duyurmak istiyoruz. A takımda ise kendisini yaklaşık 10 yıldır tanıdığım Çanakkale’de spor camiasının içinden biri olan Deniz Ünver hocamızla da 2017- 2018 futbol sezonu için anlaştık. Biz hocamızla uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Yeni hocamızla görüştük bizler beklentilerimizi hocaya anlattık hocada bize projelerini anlattı çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Lapseki spor’un yeni hocası Deniz Ünver ise imza sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “1946 yazılı bir amblemin altında oturmak gerçekten heyecan verici. Bir teknik adam için bu heyecanı yaşayarak kulübün kuruluşundan bu güne kadar hizmet veren teknik adam ve sporculara anarak yeni görevimize bu gün itibarıyla başlıyorum. Hedefimiz bu güne kadar tuğla üstüne tuğla koyup Lapseki sporu inşa eden Çanakkale liglerinde söz sahibi olan Lapseki’ye bir nebze olsun bir tuğlada biz koymak için görevdeyiz. Hayırlısı olsun.”