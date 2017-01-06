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06 Ocak 2017 16:39

Lapsekispor’dan transfer atağı

Lapsekispor’dan transfer atağı

06 Ocak 2017 16:39

Süper Amatör Lig takımlarından Lapsekispor devre arasında 3 yeni transfer yaptı.
Süper Amatör Lig takımlarından Lapsekispor devre arasında 3 yeni transfer yaptı. Bal ligi takımı Gemlikspor’dan Muharrem Deliçam, Ekrem Can Kökoğlu ve Şarköyspor’dan Timüçin Alp A takıma katılanlar arasında yer aldı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Halil Özer yeni katılan futbolculara başarılar dileyerek, ara transferde de takviyelere devam edeceklerini kaydetti. Özer ligin ikinci yarısında daha da başarılı olmayı hedeflediklerini ifade ederek " bambaşka bir Lapsekispor görmek istiyoruz" dedi.



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