Lapseki'ye Kasım ayına kadar doğal gaz verilecek

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine en geç Kasım ayı sonuna kadar doğal gaz verilmesi planlanıyor.

Lapseki'ye en geç Kasım ayı sonuna kadar doğal gaz verilmesi planlanıyor. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yeni gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek verdiği bilgide, " Uzun zamandır Lapseki halkı doğal gazın ne zaman verileceği ile ilgili resmi bir açıklama bekliyordu. Bizler yeniden ihale ile birlikte yer tesliminin yapılmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyorduk. BOTAŞ Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ayın 15'inde ihalesini yaparak yer teslimi gerçekleştirdi. Dün itibari ile yeniden çalışmalara başlandı. Lapseki'ye Doğal gazı Kasım ayı içerisinde vereceğiz. En önemlisi de hem Biga hem de Çan tarafından gelen hat tamamlanacak. Biga'dan gelen hattaki çalışmalar uzasa dahi Çan tarafından gelen hatla ilgili şuanda hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın beklediği cevap buydu. Vatandaşlarımız evlerinde ve iş yerlerinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarını yaptırmıyorlardı. Kömür alalım mı? Ne olacak diye kafalarda soru işaretleri vardı. Hiç beklemesinler gönül rahatlığıyla ev ve iş yerlerine tesisat döşemelerini yaptırsınlar. Doğal gazın verileceği netleşti. Yenice köy yolunda olsun bazı bölgelerde çalışmalar var. Bunlarda tamamlandığında bu kış Lapseki'nin %80'ine doğal gaz gelmiş olacak. Ana hatta %95 ilerleme kaydedildi. Çok az bir çalışma kaldı" diye konuştu.

Dalyan Mahallesi ve Çardak beldesindeki çalışmalar 2019'da başlayacak

Çardak beldesi ve Dalyan mahallesindeki beklentilere de cevap veren Başkan Yılmaz, "Yüklenici firmanın çelik boru sıkıntısı vardı. Önümüzdeki 2019 yılı için Lapseki dalyan mahallesi ile Çardak beldesi programın içerisinde yer alıyor. Hem ilçe merkezinde kalan yerlerde hem de dalyan mahallesi ile Çardak beldesine doğal gazı vermiş olacağız" müjdesini verdi.