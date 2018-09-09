Lara söyledi Kalkım coştu

gününde sahne alan ünlü sanatçı Lara, birbirinden güzel şarkılarını Kalkım halkı için seslendirdi.

Kalkım Belediyesi’nin bu yıl 1’ncisini düzenlediği Çilek Festivali Kültür ve Sanat Şenliklerinin 2. gününde düzenlenen konserde ünlü sanatçı Lara’nın sahne aldığı gecede coşku doruğa çıktı. Sevilen sanatçıyı dinlemek ve görmek için Belde Çarşı meydanına gelen vatandaşlar, konser alanını tamamen doldurdu. Hareketli ve duygusal şarkılarla Kalkım’lılara unutulmaz bir gece yaşatan Lara, kendisini Kalkım belde halkı ile buluşturan Belediye Başkanı İbrahim Taşkın’a teşekkür etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Lara’ya çiçek takdim eden Başkan İbrahim Taşkın da sevilen sanatçıya sunduğu müzik ziyafeti nedeniyle teşekkür etti. En büyük ve en güzel Çilek yarışmasında dereceye giren Abdurrahman Değirmenci, Pakize Şen ve Nesrin Öz ödüllendirildi.

Konsere Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Ecabat Belediye Başkanı Adem Ejder, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Mehmet Güngör ile vatandaşlar katıldı.