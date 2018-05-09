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09 Mayıs 2018 16:14

Lastiği patlayan araç mıcırlı yolda ters döndü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde lastiği patlayan araç yol kenarındaki mıcırlı alanda ters döndü.

Lastiği patlayan araç mıcırlı yolda ters döndü

09 Mayıs 2018 16:14

Karı koca, 20 dakika boyunca çalışan araçta mahsur kaldı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Kalkım Beldesi Deveboynu mevkiinde Halil Duman idaresindeki 10 RE 173 plakalı araç, lastiğinin patlaması sonucu yolun mıcırlı kısmında ters dönerek çukura düştü. Ters dönen araçta bulunan karı koca 20 dakika boyunca içeride mahsur kaldı. Karı koca, 20 dakika sonra olay yerinden geçen köylüler tarafından fark edilerek araçtan çıkarıldı. Olay yerinde jandarma ekibi incelemede bulundu.


Aracın içinde eşi Esengül Duman ile büyük korku yaşadıklarını belirten araç sürücüsü Halil Duman, “Ters dönen araçtan çıkamadık. Araç çalışıyordu. Alev alır korkusuyla büyük korku yaşadık. Emniyet kemerini çözemedik. Aracı stop ettiremedik. Şükür köyden geçenler 20 dakika sonra imdadımıza yetişti. Biz Allah’a şükür ucuz kurtulduk. İlgililerin önlem almasını istiyoruz. Mıcırlar temizlensin. Artık burada kaza olmasın" şeklinde konuştu.




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