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06 Haziran 2018 12:57

Lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen kaçak göçmenler kurtarıldı

Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla gitmek isteyen 51 Afganistan uyruklu kaçak göçmen denizde mahsur kaldı.

Lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen kaçak göçmenler kurtarıldı

06 Haziran 2018 12:57

Sahil Güvenlik ekipleri göçmenleri kurtararak kıyaya çıkardı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkisinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 21’i çocuk, 10’u kadın 51 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, 1 mil açıldıktan sonra motorun bozulması ile sürüklenmeye başladılar. Göçmenlerden birinin ALO 158’i aramasıyla bölgede devriye görevi yapan TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri saat 02.00 sıralarında sürüklenen botun yerini tespit edip bottaki 51 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni tahliye etti. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen göçmenlere burada eşofman, ayakkabı, gıda paketi ve su verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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