Limak Enerji ailesi iftarda buluştu

İlki Çanakkale’de yapılan iftar programı, Balıkesir, Yalova ve son olarak Bursa’da gerçekleştirilecek.

Limak Holding’in enerji şirketlerinden Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ve Limak Uludağ Elektrik Şirketlerinin düzenlediği iftar yemeğine iki şirketin yöneticileri ve çalışanları aileleriyle birlikte katıldı.

Aytac, ailelere teşekkür etti

İftar organizasyonunda konuşan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, yapılan güzel çalışmalarla şehirlerimizin karanlıklardan kurtulup aydınlanmasına katkıda bulunduklarını ifade ederek, “Önce ailemizi, sonra işimizi, sonra da ülkemizi daha müreffeh bir hale getirmek bizlerin elinde. Sizin gibi değerli çalışma arkadaşlarına sahip olduğumuz için gurur duyuyor, sizlere bu motivasyonu ve desteği verdikleri için ailelerinize de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Gümüşlü: “Birlik beraberliği güçlendiriyor”

Ardından sözü alan UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü ise, Ramazan Ayı’nın önemine değinerek, “Çalışanlarımızla ve onların aileleriyle birlikte iftar yapmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Bu tür organizasyonları gerçekleştirmekteki asıl amacımız, çalışanlarımızla birebir ilişkileri geliştirmek ve bu güzel atmosferde kaynaşmayı sağlamak” diye konuştu. Hareketli ve yoğun iş temposunda özveriyle çalışan tüm çalışanlarına emekleri ve iftar yemeğine katılımları için teşekkür eden Gümüşlü, konuşmasını yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı.

Hep birlikte oruçlarını açtılar

UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Gökay Fatih Danacı, Limak Uludağ Elektrik Perakende Bölge Müdürü Gökhan Vanlıoğlu’nun yanı sıra, iki şirketin yöneticileri ve idari ve teknik personellerin aileleriyle birlikte oruçlarını açtığı iftar organizasyonuna yaklaşık 400 kişi katıldı.

İftar yemeği organizasyonunda fasıl ve Hacivat-Karagöz geceye ayrı bir renk kattı. Bünyesinde yaklaşık 2 bin 500 kişiyi istihdam eden UEDAŞ ve Limak Uludağ Elektrik’in çalışanlara yönelik düzenlediği iftar yemeklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.