Toplantıda konuşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, toplam 5 milyon kişiye hizmet verdiklerini belirtti.

Aytac, “Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak, 5 milyon nüfusa hizmet veriyoruz. 100 civarındaki müşteri işlem merkezimizde abonelik, fatura ödeme, bilgi güncelleme, güvence bedeli iadesi gibi hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca çağrı merkezimiz 444 6 646 dışında, www.limakuludag.com.tr internet sitesi üzerindeki online işlem merkezimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden işlemlerinizi zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan kolaylıkla yapabilirsiniz. Çanakkale Bölge Müdürlüğü toplam abone sayısı, 328 bin 487. Çanakkale Bölge Müdürlüğüne bağlı ilçeler, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Merkez, Yenice. 2018 Haziran ayı itibari ile Çanakkale bölgesinde %3,5, oranında bir abone sayısı artışı söz konusu. İlçelerin dağılımına göre demografik bir ayrım yaptığımızda, 233.338 erkek, 70.324 kadın abonemiz bulunuyor. Abone sayımızın en çok arttığı ilçe olarak Gökçeada göze çarpıyor. En fazla faal abone sayımız ise Merkez ilçesinde yer alıyor. Çanakkale’de 6 müşteri İşlem Merkezimiz (MİM), 11 Yetkili İşlem Merkezimiz (YİM) bulunuyor” dedi.

Bilgi güncelleme işlemi Çanakkale’de 81 oranında olduğunu ifade eden Aytac, “Geriye kalan %19’luk kısmın bilgi güncelleme işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bilgi güncelleme işlemlerinizi müşteri işlem noktalarımız, web sitemizdeki online işlem ve çağrı merkezimizden yapabilirsiniz. Tüm elektrik kullanıcıları elektrik aboneliğini kendi üzerine almalıdır. Başkasının üzerine olan elektriği kullanan kişi usulsüz kullanım yapmaktadır. Usulsüz kullanım tespit durumunda, kesme bağlama bedelinin 5 katı kadar ceza uygulanmaktadır. Bu durum ayrıca elektriğin kesilmesine de yol açabilir. 5 milyon kişiye hizmet veren enerji sektörünün öncü şirketi olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2017 yılında perakende satış faaliyetinde bulunan 142 şirket arasında 3’üncülüğe yükseldik. 2017 yılında Türkiye’deki elektrik tüketim artışı oranı yüzde 6,30 iken, Limak Enerji olarak satış hacmimizi yüzde 29 artırarak, elektrik satışındaki payımızı yüzde 5,34’ten yüzde 6,59’a çıkardık. Elektrik satış miktarımız, 134 ülkenin elektrik tüketiminden daha fazla. 2017 yılında hizmet verdiğimiz 4 şehir dışında, 62 ilde daha satış gerçekleştirerek Van’dan İzmir’e, İstanbul’dan Gaziantep’e kadar geniş bir coğrafyada müşteri ve acente ağına ulaştık” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin online işlem merkezini hayata geçiren ilk şirketi olma unvanını taşıdıklarını belirten Aytac, “Limak Enerji olarak, enerji sektöründe e-devlet üzerinden işlem kolaylığı imkanı sunan ilk ve tek şirket olmanın haklı gururu ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Özellikle enerji konusunda hem tasarrufa yönelik hem de yenilebilir kaynaklara yönelik projeler üretiyoruz. “Bilimde Fırsat Eşitliği” temasıyla Bilim Teknoloji Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz projede bilimle hiç tanışmayan öğrencileri bilimle buluşturuyoruz. Bugüne kadar Ledli Gece Lambası ve Güneş Pili Mini Robot Atölyeleriyle 4000 öğrenciye ulaştık. Enerji konusuna çocukluk yaşlarında dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Enerjik Tatil Boyama Kitabı ile ‘Yenilebilir Enerji’ kaynakları ve sağladığı faydayı resimlerle anlatan “Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı” ile 4 ilde 11 bin çocuğu eğlenceli şekilde bilgilendirdik. Elektrik faturalarında bilgilendirme ve sosyal sorumluluk mesajlarıyla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin düzenli olarak evlerine ulaşan bir matbuat olduğu için faturalarımızda; Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve HETADER Başkanı Elif Güler Kazancı ile gerçekleştirdiğimiz projede HETADER İLE Kan Ver Çocuklara Can Ver solanı yer aldı. Limak Enerji Engelsiz Müzik Koromuzun düzenlediği konserin gelirleri bu yıl, Kent Konseyi Engelliler Meclisi’ne aktarıldı. Türkiye’nin Enerji Akademisi programımız kapsamında ise üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine staj ve iş imkanı sunuyoruz. Bu sene 2500’e yakın bir başvuru içerisinden seçtiğimiz 34’ü kadın toplamda 100 öğrenci, 7 aylık bir eğitim süreci sonunda diplomalarını alarak ABD dahil 21 farklı ülkede geçerli NCCER sertifikasının sahibi oldu. Limak Enerji çalışanlarından oluşan ve "Hayatı Aydınlatıyor, Çevreyi Temizliyoruz” sloganıyla yola çıkan gönüllü Çevre Koruma Timimiz ise toplumda farkındalık yaratacak çalışmaları ile günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor” dedi.

Daha sonra konuşan Çanakkale Bölge Müdürü Gökhan Vanlıoğlu ise, “Çanakkale olarak biz 2 kıtada 11 ilçe ve il merkezi ile birlikte 12 merkezde hizmet sağlıyoruz. 11 tane yetkili işlem merkezimiz 6 tane de müşteri işlem merkezimiz var. Bu 17 merkezde konforlu ve müşterilere yakın noktalarda hizmet veriyoruz. Buralarda hızlı bir şekilde müşterilerimizi bekletmeden bütün işlemlerini tamamlayacak şekilde bir sistem kurduk. Müşteri memnuniyetini arttırıcı çalışmalarımız devam ediyor. Zaten Çanakkale bölgesinde de Genel Müdürümüzün bahsettiği gibi anket çalışmaları yapılıyor. Burada yüzde 90 civarında müşteri memnuniyetini sağlamış bulunuyoruz. Çanakkale olarak daha iyi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.